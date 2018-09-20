Минюст хочет обязать условно осужденных возмещать издержки по процессу

Министерство юстиции высказало предложение, которое вряд ли обрадует условно осужденных и тех, кто мечтает выйти на свободу условно досрочно. По мнению ведомства, хорошо было бы обязать этих граждан возмещать все затраты на производство уголовного дела. Сейчас эту работу оплачивает казна.

В министерстве хотят, чтобы возмещение затрат, в том числе на услуги адвоката по назначению, стало обязательным условиям для назначения условного срока или условно-досрочного освобождения. Эксперты, которых опросила "Российская газета", пока не могут предположить, о каких суммах может идти речь. Сейчас те, кто рассчитывает на условный срок, обязаны лишь выплатить долги пострадавшим и заплатить штраф, если его назначил суд.

"В случае неисполнения осужденным этой обязанности суд может принять решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания или продлить испытательный срок, не применить условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, заменить неотбытую часть наказания более мягким видом наказания",- сказано в пояснительной записке к документу.