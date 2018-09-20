Прокуроры усилят надзор за уголовными делами за репосты

Проблема незаконного привлечения к уголовной ответственности за так называемые лайки и репосты в социальных сетях материалов экстремистской направленности находится на постоянном контроле Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщили в надзорном ведомстве после того, как пленум Верховного суда России принял постановление , поясняющее, что сам факт репоста признанных экстремистскими материалов без умысла на разжигание с их помощью ненависти и вражды, не является основанием для возбуждения уголовных дел. Кроме того, должна учитываться и опасность деяния, а также личность привлекаемого к ответственности, в частности, изучаться его аккаунты в соцсетях.

"Обсуждавшиеся в четверг на заседании пленума Верховного суда РФ проблемы находятся на постоянном контроле в Генпрокуратуре. Ранее по итогам состоявшегося с участием представителей правоохранительных органов и общественности обсуждения были разработаны указания об усилении надзора за законностью при привлечении к ответственности за размещение экстремистских материалов в интернете с учетом особенностей преступлений этой категории", - отмечается в сообщении ГП.

Напомним, пленум Верховного суда РФ принял в четверг постановление, разъясняющее, при каких обстоятельствах можно привлекать к уголовной ответственности за размещение в интернете экстремистских материалов. В заседании принял участие замгенпрокурора РФ Леонид Коржинек. "Разъяснения призваны способствовать формированию взвешенного подхода при применении мер уголовно-правового характера по таким делам и определению соразмерности общественной опасности содеянного", - отметили в Генпрокуратуре.