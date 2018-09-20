Экс-мэр Ельца осужден за нападение на журналистов

Елецкий суд признал бывшего главу города Виктора Соковых виновным по редкой 144 статье УК - воспрепятствование деятельности журналистов.

В марте Соковых напал на съемочную группу телеканала "Вести", приехавшую в Елец задать ему несколько вопросов о связи его родных с торговлей наркотиками. В первый раз бывший чиновник сбежал от журналистов. Во время второй встречи погнался за ними с топором и сломал микрофон. Вызванные на место происшествия полицейские возбудили уголовное дело, которое теперь дошло до суда.

Виктор Соковых приговорен к полутора годам лишения свободы условно, сообщили РИА Новости в судебном департаменте Липецкой области.