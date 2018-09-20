Мошенники заработали на желании "майнить" криптовалюту

Столичные полицейские задержали 30-летнего москвича по подозрению в мошенничестве при продаже оборудования для так называемого "майнинга" (производства электронной валюты - биткоинов). Об этом вчера сообщил пресс-центр МВД России.

От потерпевшего поступила информация в полицию о том, что он с представителем некой фирмы в офисе на Серпуховском Валу заключил договор о купле-продаже оборудования для майнинга. Причем, согласно условиям договора, покупатель должен был внести 100-процентную предоплату - 1 миллион 240 тысяч рублей.

После получения всех денег преступники из офиса попросту скрылись и перестали отвечать на звонки

Через несколько дней мошенники потребовали от покупателя заключения другого договора и опять 100-процентной предоплаты, на этот раз в размере 320 тысяч.

После получения всех денег преступники из офиса попросту скрылись и перестали отвечать на телефонные звонки. Потерпевший обратился в полицию.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в квартире одного из домов на Никитинской улице оперативники задержали подозреваемого - 30-летнего неработающего москвича. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "мошенничество" и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - рассказали в пресс-центре МВД.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для задержания возможных соучастников преступной схемы.