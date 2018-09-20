Суд арестовал двух подозреваемых по делу о похищении певца Руссо

Басманный райсуд Москвы выдал санкции на арест двух фигурантов по делу о похищении певца Авраама Руссо.

На два месяца отправлены под стражу в следственный изолятор бывший гендиректор столичного ресторана "Прага" Заур Марданов и житель Москвы Владимир Гусаков. Им инкриминируется преступление по части 2-й статьи 126 УК РФ - похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такового. По этой статье виновным грозит долгое лишение свободы - до двенадцати лет заключения.

Похищение и избиение известного певца случилось еще в 2004 году. Но тогда правоохранительные органы не нашли виновных. И вот спустя 14 лет появились подозреваемые в этом преступлении. По версии следствия, организовал похищение бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов.

Адвокат экс-хозяина Черкизона Марина Русакова сообщила, что ее клиенту пока обвинение не предъявлено. И он возмущен таким подозрением. По словам Русаковой, как раз Исмаилов принимал активное участие в становлении певца. Считается, что именно он пригласил певца в Москву, где его заметил продюсер Иосиф Пригожин.

А вот по данным следствия, бизнесмен с целью склонения Руссо к совместной концертной деятельности организовал через своего племянника похищение артиста. В итоге популярный певец был похищен родственником предпринимателя и сильно избит.

Родственник - это Марданов, племянник Исмаилова. А второй фигурант - Гусаков, бывший водитель бизнесмена.

Напомним, Тельман Исмаилов заочно арестован по делу об организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. Свою вину он не признает. В разработке плана бизнесмену, по версии следствия, помогали его братья Рафик и Вагиф Исмаиловы. Исполнитель уже осужден.