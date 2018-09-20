Видео: В Ярославле сбежавшие лошади устроили ДТП

В Ярославле лошадь, сбежавшая от хозяина, столкнулась с иномаркой.

Инцидент, произошедший 18 сентября, зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. На записи видно, как оседланные лошади, на которых, по всей видимости, обычно катают детей, выбегают из двора на Московский проспект, скачут по тротуару, а затем оказываются на проезжей части.

Для одного коня прогулка заканчивается благополучно, а другого сбивает автомобиль. Правда, после столкновения животное быстро вскакивает и убегает дальше. Автомобиль, как выяснилось, получил повреждения. В частности, у него разбито лобовое стекло.

В УМВД по Ярославской области рассказали, что владелец поврежденной иномарки вечером 19 сентября написал заявление в полицию. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, а также разыскиваются владельцы животных.

- Честно скажу, надежды найти ответственное лицо за всю ситуацию практически нет, но хотелось бы, чтобы выложенные материалы повлияли на то, чтобы в дальнейшем такие моменты не повторялись. Такое разгильдяйство может привести к очень серьезным последствиям, - написал в соцсети родственник хозяина автомобиля Михаил Щедрин.

Он, в свою очередь, опубликовал запись с установленного в иномарке видеорегистратора. Его пост собрал 6,5 тысячи просмотров и сто комментариев. Люди волнуются за состояние лошади и возмущаются безответственностью владельцев животных.