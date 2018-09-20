В Москве арестован организатор сети подпольных казино

Подозреваемый в организации преступного сообщества для незаконного проведения азартных игр арестован в Москве. Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял, по данным правоохранителей, составлял миллионы рублей.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - передает РИА Новости комментарий пресс-секретаря Пресненского суда столицы Алексей Черников.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, , была пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, а также задержаны более 100 человек.