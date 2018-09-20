Каширский городской суд Московской области приступил к рассмотрению уголовного дела против адвоката Бориса Ольхова. Он обвиняется в клевете на судью.

А началось все на процессе в Ступинском городском суде Подмосковья в марте прошлого года, где Ольхов защищал своего доверителя по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В ходе рассмотрения дела он со своим клиентом остался недоволен тем, как судья Николай Сотников ведет процесс. Адвокат подал два заявления об отводе судьи. И в одном из таких ходатайств он заявил, что судья "участвовал в денежных разборках между подсудимым и потерпевшим". Обвинение настолько серьезное, что тянет на уголовное дело против судьи. Кроме того, адвокат указал в одном из ходатайств, что "в ходе предварительного слушания председательствующий судья предложил подсудимому положить на кафедру свидетеля 50 тысяч рублей, а потерпевшему их взять".

По мнению Ольхова, судья "возложил на суд несвойственные ему функции", участвуя в "денежных разборках между подсудимым и потерпевшим", что якобы свидетельствует о заинтересованности судьи в исходе дела.

Оба свои ходатайства о замене судьи и своих аргументах по этому поводу адвокат объяснял тем, что "это необходимо для обеспечения объективного рассмотрения дела после того, как подсудимый отказался от особого порядка рассмотрения уголовного дела".

После этого судья Сотников не только отклонил ходатайства, но и нашел в них "оскорбительные формулировки", а потому попросил Адвокатскую палату Московской области привлечь защитника Ольхова к дисциплинарной ответственности. Палата вынесла адвокату замечание.

Но этим судья Сотников не ограничился и вынес частное постановление, в котором проинформировал следственные органы о наличии в действиях адвоката признаков преступления против правосудия. ГСУ СКР по Московской области возбудило против адвоката уголовное дело и предъявило обвинение в клевете по части 1 статьи 298.1 УК РФ. Следствие считает, что адвокат своими высказываниями "распространил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, затрагивающие репутацию, профессиональные и моральные качества судьи, опорочив его честь и достоинство как человека и лица, отправляющего правосудие, одновременно нарушив нормальную деятельность суда".