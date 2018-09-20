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20.09.2018 15:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержаны двое "умельцев", угнавших и разобравших 30 автомобилей

Текст: Иван Петров

Подмосковные полицейские задержали двух автоугонщиков, за плечами которых оказалось несколько десятков похищенных машин. Отличались они тем, что угоняли автомобили далеко не люксовых марок, а среднего класса. Все машины угонщики разбирали и продавали на запчасти.

Фото: Владимир Астапкович/ТАСС
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Операцию по разоблачению и задержанию автоворов провели оперативники угрозыска подмосковного главка МВД при поддержке их полиции Красногорска и Королева.

"Были задержаны ранее судимый 46-летний уроженец Воронежской области и 26-летний уроженец ближнего зарубежья, подозреваемые в совершении серии краж автомашин.

Установлено, что злоумышленники в ночное время с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похитили автомобиль иностранного производства, припаркованный возле одного из домов на улице Карбышева в Красногорске", - рассказала "Российской газете" представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, добавив, что похищенный автомобиль был оценен в 400 тысяч рублей.

Позднее полностью разобранное авто, а вернее то, что от нее осталось, было найдено в лесу. Злоумышленники вынули из иномарки все, что было возможно, оставив по сути только кузов.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий правонарушители были установлены и задержаны полицейскими по месту временного проживания в Киржачском районе Владимирской области", - сообщили в полиции.

Причем 46-летний мужчина оказался ранее судим по двум статьям Уголовного кодекса РФ, одна из которых "убийство". Второй злоумышленник помоложе, ему 26 лет. Он - гражданин одного из среднеазиатских государств бывшего СССР. Не судим ранее.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Поймали угонщиков на одной краже, но копнув, сыщики выяснили, что преступники серийные. "В ходе следствия сотрудниками полиции установлена причастность правонарушителей к совершению 30 аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территориях подмосковных Красногорска, Королёва, Мытищ и Балашихи. Общая сумма ущерба составила более 15 миллионов рублей", - рассказала Татьяна Петрова.

Нетрудно подсчитать, что средняя стоимость одного угнанного автомобиля составляет примерно 500 тысяч рублей. То есть, угонщики специализировались на машинах среднего класса.

Кстати, оперативники обнаружили несколько десятков автокресел из похищенных автомобилей. Это также свидетельствует о том, что угоняли машины задержанные у простых семей со средним достатком.

Следователи возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ, по ней задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет. На период расследования оба мужчины заключены под стражу.

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