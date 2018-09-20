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20.09.2018 10:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

Текст: Дина Непомнящая

На 28 километре трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz, следовавший по маршруту № 104, и грузовик Toyota Lite Ace.

При столкновении двух автобусов под Воронежем погибли пять человек

В результате пострадали четыре пассажира маршрутки и один пассажир грузовика. Это две женщины 1969 и 1978 года рождения, мужчины 1963 и 1987 года рождения и двухлетняя девочка. Их осмотрели медики и назначили амбулаторное лечение.

Водители - 34-летний и 61-летний мужчины - не пострадали.

Как сообщила РИА Новости старший госинспектор Елизовского отделения ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю Ольга Зубрицкая, в салоне автобуса в момент ДТП находилось 15 пассажиров.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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