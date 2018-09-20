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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Похожую на отравление болезнь лицеистов на Чукотке вызвал вирус

Текст: Дина Непомнящая

Причиной заболевания, из-за которого 24 ученика Чукотского окружного профильного лицея города Анадыря попали в больницу, вызвала вирусная инфекция. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Фото: depositphotos.com
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Врачи определили, что, несмотря на схожие симптомы, причиной недомогания ребят является не отравление, как показалось изначально.

- Сейчас все пациенты чувствуют себя нормально. Их здоровью ничто не угрожает. Под наблюдением инфекционистов остаются три человека, они также в удовлетворительном состоянии. Завтра, 21 сентября, ребят планируется выписать, - сообщил главный врач Чукотской окружной больницы Алексей Крапивкин.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по факту группового заболевания детей. Образцы питания из столовой учебного заведения были направлены на экспертизу.

Результаты анализов пока не готовы. Но в региональном Департаменте образования, культуры и спорта уверены, что претензий к качеству еды быть не должно. Те же продукты поставляются и в Чукотский многопрофильный колледж, а откуда жалоб не поступало.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Анадырь
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