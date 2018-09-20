Конфискованный у Хорошавина Lexus продали за 2,5 млн рублей

Конфискованный у экс-главы Сахалина и Курил Александра Хорошавина Lexus LX 570 удалось продать с третьей попытки. Покупатель - физическое лицо.

Как сообщает ТАСС, внедорожник был куплен почти за 2,5 миллиона рублей. Аукцион состоялся 20 сентября. Росимущество по Сахалинской области трижды объявляло торги.

"Цену на автомобиль снизили на 60 процентов от первоначальной в связи с отсутствием заявок", - сообщает пресс-служба ведомства.

Неделю назад нового хозяина обрел и ГАЗ 21 1968 года выпуска, также принадлежавший Хорошавину. "Волга" ушла с молотка за ту же цену, что и Lexus.

Ранее "РГ" писала, что в феврале этого года Южно-Сахалинский городской суд приговорил экс-главу региона к 13 годам колонии строгого режима и 500 миллионам рублей штрафа за получение крупных взяток и легализацию денежных средств. В доход государства конфисковали имущество Хорошавина: шесть автомобилей, четыре квартиры, шесть машиномест, земельные участки и другое.