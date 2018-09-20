Якутские экологи не успели спасти лося, запутавшегося рогами в кабеле волоконно-оптической связи у обочины федеральной автодороги "Колыма". До их приезда оказавшееся в беспомощном состоянии животное добили браконьеры.

Фотографию обездвиженного сохатого опубликовал в соцсетях проезжавший мимо водитель. Спасать бедолагу в указанное им место выехала оперативная группа минэкологии Якутии. Однако на 637-м километре дороги экологи нашли лишь разделанные останки.

- Сейчас мы работаем по двум направлениям. Во-первых, ищем людей, которые варварски воспользовались уязвимостью лося. Во-вторых, будем принимать меры в отношении владельцев оптоволоконной сети, устроивших ловушку для зверья, - рассказал "РГ" сотрудник Управления по регулированию, использованию и сохранению охотничьих ресурсов Дьулустан Дьяконов.

Погубивший сохатого кабель - это знаменитая ВОЛС "Колымский экспресс", протянувшаяся на две тысячи километров от Якутска до Магадана. На территории Якутии ее прокладку завершили в апреле 2017 года, но сразу после торжеств волокно оказалось перерезанным в нескольких местах. Выяснилось, что оно просто лежит на земле, доступное ножу и вандала, и бульдозера. Связисты пообещали заглубить кабель в траншею после оттайки грунта. За прошедшие полтора года земля оттаивала дважды. Однако судьба лося красноречиво говорит о том, как межрегиональную линию связи, по которой скоростной интернет пришел в Магадан, укрыли от постороннего доступа.

- Она там по кустам вдоль дороги развешана, - пояснил Дьулустан Дьяконов.

Спасать бедолагу выехали экологи, но на 637-м километре дороги они нашли лишь разделанные останки

В отношении владельца оптоволоконной сети ООО "НПО Импульс" и обслуживающего "Колымский экспресс" предприятия инициирована внеплановая проверка. Минэкологии Якутии инкриминирует связистам нарушение среды обитания диких животных. По результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности.

Тем временем

В Саратовской области благополучно, хотя пока еще только отчасти, разрешилась получившая резонанс ситуация с полицейскими лошадьми. После реорганизации правоохранительных органов животные оказались никому не нужны.

Тревогу подняла бывшая сотрудница конного подразделения подполковник полиции Наталия Желнова, уволившаяся из органов внутренних дел еще весной. Происходящее специалист сочла издевательством над животными. Неделей раньше снимки исхудавших животных из другой полицейской конюшни на ипподроме в Саратове опубликовали в соцсетях. На днях один из таких коней умер. По-видимому, с учетом возникшего вокруг полицейских лошадей ажиотажа теперь проводится специальная судебно-медицинская экспертиза. - В настоящее время проводится служебная проверка, которая разберется во всех этих вопросах, больше мы пока сказать ничего не можем, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Дмитрий Рассказов.

В то же время стало известно, что судьба по крайней мере части животных из полицейской конюшни в Балашове благополучно разрешилась. Трех лошадей полиция передала в одно из фермерских хозяйств. В то же время, что будет с остальными животными, пока не понятно.

Подготовил Андрей Куликов, Саратов