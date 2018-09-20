Из казанского офиса банка "Открытие" похитили 230 млн рублей

В казанском подразделении банка "Открытие" выявлено хищение 230 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе расположенного в Нижнем Новгороде Приволжского филиала кредитной организации, крупная недостача в денежном хранилище обнаружилась во время плановой проверки.

- По факту было проведено внутреннее расследование, в правоохранительные органы направлено соответствующее заявление. В настоящее время подозреваемые установлены, проводятся следственные мероприятия, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Имеются сведения о том, что одним из подозреваемых является бывший директор офиса, а факт хищения выявлен после его увольнения.

В банке заявили, что ситуация не затронет интересы клиентов.