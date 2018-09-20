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20.09.2018 09:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии два человека погибли при хлопке бытового газа

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В одном из жилых домов деревни Улукулево Кармаскалинского района произошел хлопок газа, в результате которого обрушился дом и погибли два человека. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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По данным ведомства, несчастный случай произошел 20 сентября около пяти утра по московскому времени в одноэтажном кирпичном доме по улице Строителей. В результате хлопка бытового газа полностью обрушились две квартиры из четырех. Под обломками дома спасатели нашли тела двоих погибших и спасли двоих людей, которых отправили в центральную районную больницу.

Известно, что в доме на четыре квартиры жили восемь человек, среди них не было детей. 

- Пожара не было. В деревне организовали пункт временного размещения пострадавших. В ликвидации последствий произошедшего задействованы 29 единиц техники и 114 человек, в том числе от МЧС России 18 единиц техники и 84 человека личного состава, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

На месте работают психологи и кинологи. Спасатели разбирают завалы. Они уверили, что ситуация находится на контроле.

Следственный комитет СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по факту взрыва.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Взрывы газа в домах
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