В Башкирии два человека погибли при хлопке бытового газа

В одном из жилых домов деревни Улукулево Кармаскалинского района произошел хлопок газа, в результате которого обрушился дом и погибли два человека. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, несчастный случай произошел 20 сентября около пяти утра по московскому времени в одноэтажном кирпичном доме по улице Строителей. В результате хлопка бытового газа полностью обрушились две квартиры из четырех. Под обломками дома спасатели нашли тела двоих погибших и спасли двоих людей, которых отправили в центральную районную больницу.

Известно, что в доме на четыре квартиры жили восемь человек, среди них не было детей.

- Пожара не было. В деревне организовали пункт временного размещения пострадавших. В ликвидации последствий произошедшего задействованы 29 единиц техники и 114 человек, в том числе от МЧС России 18 единиц техники и 84 человека личного состава, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

На месте работают психологи и кинологи. Спасатели разбирают завалы. Они уверили, что ситуация находится на контроле.

Следственный комитет СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по факту взрыва.