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В Башкирии пострадавшим при взрыве газа в доме помогут с жильем 16:49
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20.09.2018 16:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Башкирии пострадавшим при взрыве газа в доме помогут с жильем

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Башкирии семьям, оставшимся без крыши над головой в результате хлопка бытового газа в деревне Улукулево Кармаскалинского района, планируют выделить новое жилье.

Как сообщили "РГ" в администрации района, пострадавшие получат по пять тысяч рублей в качестве срочной материальной помощи. Дополнительно по 50 тысяч рублей им дадут за утерю домашнего имущества. Также администрация района оплатит похороны погибших.

Фото: ГУ МЧС по Орловской области
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- Дом восстановлению не подлежит. Мы не можем допустить, чтобы четыре семьи в преддверии зимы остались на улице, поэтому администрация Кармаскалинского района выйдет с ходатайством в правительство Башкирии о выделении финансовых средств для приобретения квартир для пострадавших. Цена вопроса - 4,5 миллиона рублей на четыре семьи, - уточнил заместитель главы района, председатель Комиссии по ЧС Валерий Волик.

Напомним, ЧП произошло 20 сентября около пяти утра по московскому времени в одноэтажном кирпичном доме по улице Строителей. В результате хлопка бытового газа полностью обрушились две квартиры из четырех. Под обломками дома спасатели нашли тела двоих погибших. По предварительной информации, жертвами стали 88-летний мужчина, проживавший в квартире один, и его соседка-пенсионерка. Еще двоих пострадавших отправили в центральную районную больницу. По данным администрации района, в доме жили благополучные семьи.

В ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что аварийно-спасательные работы завершены.

- Жителям пострадавших квартир дали возможность забрать уцелевшее имущество и личные вещи. Так как 22 сентября дом снесут полностью. Жильцы разрушенного дома пока размещены у родственников, - уточнили в ведомстве.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Взрывы газа в домах РГ-Видео
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