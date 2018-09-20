В Кировской области при пожаре погибли двое детей

В Кировской области началась доследственная проверка по факту гибели на пожаре двух малолетних детей, сообщили "РГ" в четверг в СУ СКР по региону.

20 сентября в 11 часов в поселке Речной Опаринского района произошел пожар в частном доме на улице Школьной. В результате пожара обгорела стена дома изнутри. При тушении пожара в помещении были обнаружены тела двух детей - шестилетнего мальчика и трехлетней девочки, которые в момент возгорания находились дома одни.

Назначенные экспертизы должны установить причину смерти детей и причину пожара. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.