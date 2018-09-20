В Кировской области три человека насмерть отравились грибами

В Кировской области начата проверка по факту смертельного отравления ядовитыми грибами трех человек, сообщили "РГ" в четверг в УМВД по региону.

В полицию поступило сообщение о том, что в своем доме по улице Труда поселка Лебяжье был обнаружен труп 76-летней пенсионерки. По результатам судмедэкспертизы было установлено, что причиной смерти стало отравление грибами - ложными опятами. По предварительным данным, перед этим ей помогали вскопать огород двое братьев - местных жителей. По окончанию работ женщина поджарила грибы, которые мужчины собрали накануне в лесу, и затем они вместе поужинали.

Когда сотрудники полиции отправились к мужчинам домой, оказалось, что и они уже мертвы. Одному из них было 42, второму - 44 года. Предположительная причина смерти - также отравление грибами. Сейчас идет проверка, которая должна установить обстоятельства трагедии.