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20.09.2018 11:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кировской области три человека насмерть отравились грибами

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области начата проверка по факту смертельного отравления ядовитыми грибами трех человек, сообщили "РГ" в четверг в УМВД по региону.

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В полицию поступило сообщение о том, что в своем доме по улице Труда поселка Лебяжье был обнаружен труп 76-летней пенсионерки. По результатам судмедэкспертизы было установлено, что причиной смерти стало отравление грибами - ложными опятами. По предварительным данным, перед этим ей помогали вскопать огород двое братьев - местных жителей. По окончанию работ женщина поджарила грибы, которые мужчины собрали накануне в лесу, и затем они вместе поужинали.

Когда сотрудники полиции отправились к мужчинам домой, оказалось, что и они уже мертвы. Одному из них было 42, второму - 44 года. Предположительная причина смерти - также отравление грибами. Сейчас  идет проверка, которая должна установить обстоятельства трагедии.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Все о грибах
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