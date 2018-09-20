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20.09.2018 14:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пермском крае пенсионера осудили за выросший на огороде мак

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Пермский районный суд признал виновным 64-летнего жителя региона в том, что он на своем огороде незаконно выращивал растения, содержащие наркотические вещества. Ранее на его участке полицией было обнаружено 467 кустов мака. 

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Как пояснили в прокуратуре Пермского края, на суде пенсионер заявил, что на его участок был завезен новый грунт, в котором содержались семена мака. Виновным мужчина себя не признавал, а дурман, по его словам, вырос случайно как сорняк.

Сторона обвинения привлекла в качестве эксперта профессора Пермского государственного аграрно-технологического университета, по словам которого для произрастания мака необходимы "плодородная почва, отсутствие сорняков и хороший посев". Эксперт уверен, что без участие человека мак вырастить трудно. При этом, изучив фотографии огорода обвиняемого, ученый пришел к выводу, что на участке не было произведено равномерного посева мака.

В итоге суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно, приняв во внимание доводы защиты о том, что обвиняемый является ветераном труда, а его жена - инвалид. Обвинитель требовал для пенсионера наказания в виде трех лет лишения свободы. 

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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