В Пермском крае пенсионера осудили за выросший на огороде мак

Пермский районный суд признал виновным 64-летнего жителя региона в том, что он на своем огороде незаконно выращивал растения, содержащие наркотические вещества. Ранее на его участке полицией было обнаружено 467 кустов мака.

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, на суде пенсионер заявил, что на его участок был завезен новый грунт, в котором содержались семена мака. Виновным мужчина себя не признавал, а дурман, по его словам, вырос случайно как сорняк.

Сторона обвинения привлекла в качестве эксперта профессора Пермского государственного аграрно-технологического университета, по словам которого для произрастания мака необходимы "плодородная почва, отсутствие сорняков и хороший посев". Эксперт уверен, что без участие человека мак вырастить трудно. При этом, изучив фотографии огорода обвиняемого, ученый пришел к выводу, что на участке не было произведено равномерного посева мака.

В итоге суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно, приняв во внимание доводы защиты о том, что обвиняемый является ветераном труда, а его жена - инвалид. Обвинитель требовал для пенсионера наказания в виде трех лет лишения свободы.