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Осужден водитель автобуса, из которого выпала пассажирка.

Инцидент произошел в апреле этого года в центре Саратова на перекрестке улиц Чапаева и Советской. 29-летний водитель автобуса маршрута N 53, отъезжая от остановки, притормозил, чтобы забрать пассажирку. Водитель впустил женщину в салон и продолжил движение. Пассажирка не успела взяться за поручни и выпала на проезжую часть через оставленную открытой дверь автобуса. Свидетелей ДТП особенно поразило, что шофер даже не вышел из автобуса, чтобы помочь пострадавшей женщине.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Видео: В Ярославле маршрутка протащила зажатую в дверях женщину

Первую помощь ей оказали сотрудники проезжавшего мимо экипажа ГИБДД.

Примечательно, что произошедшее - как автобус отъезжает от остановки с открытой дверью - зафиксировала уличная камера видеонаблюдения.

В результате падения 78-летняя женщина получила множественные переломы, два месяца спустя она скончалась в больнице. Как сообщили в прокуратуре, судебно-медицинская экспертиза установила связь между смертью женщины и полученными травмами.

Сын жительницы Саратова подтвердил в суде, что его мама, несмотря на преклонный возраст, не страдала какими-либо тяжелыми заболеваниями.

- Водитель автобуса нарушил ПДД: в соответствии с пунктом 22.7 этих Правил он должен был начинать движение только с закрытыми дверями, - говорит старший помощник прокурора Октябрьского района Саратова Алексей Гришин.

По словам гособвинителя, мужчина проработал водителем автобуса около года и за это время не раз привлекался к административной ответственности, в частности, за превышение скорости.

Сам водитель в суде не отрицал, что нарушил правила, однако пытался опровергнуть выводы судебно-медицинских экспертов, считал, что не виноват в смерти женщины.

Суд назначил шоферу наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении, кроме того на три года ему запрещено управлять транспортом.

Кстати

По данным ГИБДД, только в первом полугодии в Саратове случилось 27 ДТП с общественным транспортом, в результате которых пострадало более 30 человек. Один из нашумевших случаев: водитель автобуса так резко затормозил, что перевернулась коляска с ребенком в салоне. В ходе профилактических мероприятий "Перевозчик" сотрудники Госавтоинспекции к административной ответственности за нарушение ПДД привлекли 82 водителей, занимавшихся перевозкой пассажиров.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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