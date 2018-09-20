Осужден водитель автобуса, из которого выпала пассажирка.

Инцидент произошел в апреле этого года в центре Саратова на перекрестке улиц Чапаева и Советской. 29-летний водитель автобуса маршрута N 53, отъезжая от остановки, притормозил, чтобы забрать пассажирку. Водитель впустил женщину в салон и продолжил движение. Пассажирка не успела взяться за поручни и выпала на проезжую часть через оставленную открытой дверь автобуса. Свидетелей ДТП особенно поразило, что шофер даже не вышел из автобуса, чтобы помочь пострадавшей женщине.

Первую помощь ей оказали сотрудники проезжавшего мимо экипажа ГИБДД.

Примечательно, что произошедшее - как автобус отъезжает от остановки с открытой дверью - зафиксировала уличная камера видеонаблюдения.

В результате падения 78-летняя женщина получила множественные переломы, два месяца спустя она скончалась в больнице. Как сообщили в прокуратуре, судебно-медицинская экспертиза установила связь между смертью женщины и полученными травмами.

Сын жительницы Саратова подтвердил в суде, что его мама, несмотря на преклонный возраст, не страдала какими-либо тяжелыми заболеваниями.

- Водитель автобуса нарушил ПДД: в соответствии с пунктом 22.7 этих Правил он должен был начинать движение только с закрытыми дверями, - говорит старший помощник прокурора Октябрьского района Саратова Алексей Гришин.

По словам гособвинителя, мужчина проработал водителем автобуса около года и за это время не раз привлекался к административной ответственности, в частности, за превышение скорости.

Сам водитель в суде не отрицал, что нарушил правила, однако пытался опровергнуть выводы судебно-медицинских экспертов, считал, что не виноват в смерти женщины.

Суд назначил шоферу наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении, кроме того на три года ему запрещено управлять транспортом.

Кстати

По данным ГИБДД, только в первом полугодии в Саратове случилось 27 ДТП с общественным транспортом, в результате которых пострадало более 30 человек. Один из нашумевших случаев: водитель автобуса так резко затормозил, что перевернулась коляска с ребенком в салоне. В ходе профилактических мероприятий "Перевозчик" сотрудники Госавтоинспекции к административной ответственности за нарушение ПДД привлекли 82 водителей, занимавшихся перевозкой пассажиров.