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20.09.2018 15:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Звонок о минировании кировской школы оказался ложным

Текст: Андрей Андреев (Киров)

Звонок о заложенной бомбе в школе № 22 Кирова оказался ложным, сообщили в УМВД по региону. Двухчасовая проверка здания не выявила подозрительных предметов.

В Ростове задержали мужчину, сообщившего о минировании школ

Тем не менее, как сообщили "РГ" в городском департаменте образования, занятия в школе на сегодня отменяются. Детей отправили домой. В пятницу занятия будут идти по расписанию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Следователям предстоит выяснить, кто и зачем "пошутил" таким образом.

Напомним, в четверг в полицию поступил звонок о том, что в школе 22 областного центра заложена бомба. Учащиеся и преподаватели были немедленного эвакуированы. Полиция проверяла здание с помощью специально обученной собаки.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров Атака телефонных террористов на Россию
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