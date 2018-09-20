Звонок о минировании кировской школы оказался ложным

Звонок о заложенной бомбе в школе № 22 Кирова оказался ложным, сообщили в УМВД по региону. Двухчасовая проверка здания не выявила подозрительных предметов.

Тем не менее, как сообщили "РГ" в городском департаменте образования, занятия в школе на сегодня отменяются. Детей отправили домой. В пятницу занятия будут идти по расписанию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Следователям предстоит выяснить, кто и зачем "пошутил" таким образом.

Напомним, в четверг в полицию поступил звонок о том, что в школе 22 областного центра заложена бомба. Учащиеся и преподаватели были немедленного эвакуированы. Полиция проверяла здание с помощью специально обученной собаки.