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20.09.2018 08:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Такой хоккей нам не нужен

В Барнауле приходит в негодность "замороженный" дворец спорта, в который вложено 170 миллионов рублей
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири №7672 (209)
Завтра, 21 сентября, в Барнауле состоится заседание суда Железнодорожного района по делу о "ледовом кризисе", который возник в краевом центре. Возможно, суд снимет запрет на эксплуатацию дворца зрелищ и спорта им. Титова, который закрылся полтора месяца назад из-за нарушений пожарной безопасности.

Из-за этого, как сообщала "Экономика Сибири" (N 179 от 16 августа 2018 года), на улице оказались дети из краевой СДЮШОР по хоккею и профессиональная команда "Алтай". Однако дело не только в пожарной безопасности и неэффективной деятельности хозяина закрытого дворца - краевых профсоюзов. Несколько лет назад мину замедленного действия под региональный хоккей заложили непоследовательные шаги краевых чиновников и незаконные действия строителей. Проблем, связанных с внезапным закрытием дворца зрелищ и спорта, могло бы не быть, если бы в центре Барнаула на проспекте Сибирском достроили новый ледовый дворец на 3,5 тысячи зрительских мест. Предполагалось, что новый хоккейный дом сдадут в эксплуатацию в 2014-м.

Фото: РИА Новости
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Однако и в конце 2016 года чиновники заявили, что на объекте всего лишь выполнены земляные и фундаментные работы, монтаж металлических каркасов и перекрытий на общую сумму 178,3 миллиона рублей. По данным "РГ", в краевом бюджете не нашлось еще 170 миллионов, чтобы закрыть контур. Если бы это было сделано, из Москвы в Барнаул по целевой программе направили всю необходимую "начинку" - хладоагрегаты, ледовые комбайны и остальное спецоборудование. Однако стройку "заморозили" и крайним сделали федеральный центр - мол, это "там" не нашлось средств. А потом грянули разбирательства со строительными компаниями. Одна из разборок дошла до суда, где выяснилось немало любопытных фактов.

В Центральном районном суде рассматривалось уголовное дело в отношении Евгения Красилова, возглавлявшего ООО "СибСтройКомпани" (ССК). Компания участвовала в первом этапе строительства - демонтаж старых зданий, земляные работы и заливка фундамента. В 2011 году ССК выиграла конкурс на проведение строительных работ, сбив стартовую цену без малого на 14 миллионов рублей - с 59,8 до 45,9. Между ней и гензаказчиком - краевым управлением по физической культуре и спорту - был заключен госконтракт. В регионе еще не было такой структуры как ныне функционирующий "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края", и многие управления краевой администрации вынуждены были заниматься организацией конкурсов по определению заказчика-застройщика.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси.
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В том же 2011 году конкурс выиграло государственное предприятие Кемеровской области ГлавУКС, которое должно было осуществлять контроль и технический надзор за ходом и результатом строительных работ. С контролем и надзором вышла промашка. В журнал учета выполненных ССК работ регулярно вносились ложные сведения. Контролеры из Кемерова, видимо, не замечали приписок (или делали вид, что не замечают). В крайспортуправлении, где по определению не было специалистов по строительству, доверяли профессионалам из ГлавУКСа и перечисляли деньги за подписанные акты приемки. Суд установил, что ССК получила за фактически невыполненные работы четырнадцать с небольшим миллионов рублей. Узнаваемая цифра? Когда на торгах так крупно сбивают цену, должны возникать вопросы.

Несоответствия между оплаченным и сделанным всплыли, когда подошло время второго этапа строительства, на которое предполагалось потратить около 500 миллионов рублей. В ССК, чье финансовое положение с декабря 2011 года ухудшалось (на суде приводилась экспертная оценка), очень хотели выиграть конкурс и на второй этап. Выгода проста: за счет нового большого куска завершить недоделки первого этапа и погасить кредиты. Обычная практика наших дней. Однако конкурс выиграла крупная компания "Стройгаз", которой контракт требовался позарез из-за надвигающегося банкротства (что в скором времени и произошло). "Стройгазовцы" устранили недоделки ССК (довели до ума фундамент). Но на завершающем этапе в краевом бюджете денег не нашлось. Почему? Версии высказываются разные.

Фото: Татьяна Сухановская/РГ
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Суд признал Евгения Красилова виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ и дал ему три года условно. Однако после суда вопросов осталось больше, чем ответов. Почему за очковтирательство понес наказание только Красилов, да и то условно? А как же кемеровский заказчик-застройщик, волшебным образом просмотревший невыполненные работы аж на четырнадцать миллионов рублей? Почему многомиллионный недострой ржавеет, покрывается трещинами, зарастает бурьяном? И когда наконец законодатели поймут, что нынешняя конкурсная система несовершенна.

Комментарий

Маргарита Мельникова, помощник прокурора Центрального района Барнаула:

- Красилов заранее спланировал мошенническое хищение бюджетных средств. Он разработал преступную схему, используя служебное положение и имеющийся авторитет в строительной отрасли. И мер к возмещению нанесенного ущерба не принял. Сумму свыше четырнадцати миллионов, выделенную на строительство крытого катка с искусственным льдом, Красилов потратил на собственные нужды. Все это свидетельствует о повышенной общественной опасности совершенного преступления, за которое могло быть назначено реальное лишение свободы.

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