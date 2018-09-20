Трое жителей Омской области легализовали от продажи наркотиков 15 млн рублей

Следственными органами МВД России возбуждено уголовное дело по факту легализации приобретенных в результате преступления денежных средств. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

Установлено, что в Омской области трое "предпринимателей" через интернет-магазин сбывали наркотические средства. Злоумышленники прикрепили к нему двадцать электронных кошельков, на которые покупатели смертельного зелья переводили деньги. "Полученные суммы перечислялись под благовидными предлогами на банковские депозитные счета, а затем обналичивались в банкоматах. Таким образом, было легализовано свыше 15 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Криминальный интернет-магазин просуществовал недолго. Сотрудниками органов предварительного расследования возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств и легализации денежных средств, полученных от продажи наркотиков. Исходя из санкций статей УК РФ, преступникам может грозить до 20 лет лишения свободы. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению преступления.

