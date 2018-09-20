В Иркутске бывшего районного судью обвинили в педофилии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении ушедшего в отставку судьи Октябрьского района Иркутска. Его подозревают в педофилии, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, преступление было совершено летом прошлого года в отношении несовершеннолетнего. Подозреваемый был пойман сотрудниками Росгвардии.

"Судья в отставке, находясь в автомобиле, припаркованном в районе улицы Якоби города Иркутска, совершил иные действия сексуального характера с применением насилия", - заявили в пресс-службе СК.

Следователи подчеркнули, что уголовное дело было возбуждено Главой СК РФ Александром Бастрыкиным с согласия квалификационной коллегии судей Иркутского областного суда. Расследование поручено отделу по особо важным делам областного ведомства.