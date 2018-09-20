В Иркутске мужчина осужден на 20 лет за убийство жены и ребенка

В Иркутске 20 лет колонии строгого режима получил 26-летний мужчина, который весной этого года убил свою жену и малолетнего ребенка.

Как сообщила пресс-служба СК по Иркутской области, экспертиза признала его вменяемым, несмотря на то, что он нанес своим жертвам в общей сложности несколько десятков ударов ножом.

"Установлено, что 13 марта обвиняемый вместе со своей 21-летней супругой и полуторагодовалым сыном сняли квартиру для того, чтобы отметить семейный праздник. Вечером супруг на почве личных неприязненных отношений схватил нож и нанес не менее 20 ударов сначала ребенку, которого мать держала на руках, а затем уже матери не менее 69 ударов", - заявляют в пресс-службе.

После убийства преступник пытался скрыться в дачных массивах, однако был пойман силовиками.