Из ТЦ Владикавказа эвакуировали 1,2 тысячи человек из-за пожара

Во Владикавказе из торгового центра "Столица" эвакуировали более 1,2 тысячи человек из-за пожара площадью 20 квадратных метров.

Огонь охватил одно из небольших кафе, расположенных в торговом центре. На место ЧП немедленно выехали пожарные, которые ликвидировали пламя за семь минут.

- В тушении были задействованы 52 человека и 15 машин спецтехники, - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Северной Осетии Юлия Старченко. - Среди людей пострадавших нет.

Причины возгорания пока неизвестны, на месте ЧП работают эксперты, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.