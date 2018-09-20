В Петербурге облако над "Лахта-Центром" приняли за пожар

Самая высокая постройка Петербурга - башня "Лахта-Центра" на северо-западе города - оказалась в центре внимания из-за внезапно образовавшегося облака. Некоторые петербуржцы даже предположили, что на верхних этажах здания произошел пожар.

Около восьми утра в соцсетях сообщили о том, что новая доминанта Северной столицы, заметная теперь из любой части города, якобы окутана густым дымом. "Похоже на то ,что Кукурузина горит. Пожарных машин штук пять на месте", - написали в группе "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург в соцсети "ВКонтакте". Дело в том, что архитектурное решение главного небоскреба Петербурга сделало его похожим на початок кукурузы.

Однако тревога оказалась ложной. Высокие здания нередко формируют собственную атмосферу, и появление облаков - не самое удивительное явление.

- Иногда наша башня думает, что она должна была родиться кометой. Неподготовленных людей это пугает, - отмечается в Instagram "Лахта-центра". - Такие "рождения облаков" нашим небоскребом - ставший уже привычным погодный эффект. В очередной раз успокоим - нет, мы не горим!