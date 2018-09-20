В Петербурге пассажирский автобус врезался в трамвай

В Красногвардейском районе Петербурга автобус врезался в трамвай.

Как сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД, авария призошла около 06.30 на пересечении Большой Пороховской улицы и проспекта Энергетиков.

Мужчина за рулем автобуса ЛИАЗ 487-го маршрута, на вид около 50 лет, внезапно почувствовал себя плохо и не справился с управлением. В результате машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с трамваем.

Водитель автобуса госпитализирован в тяжелом состоянии. УГИБДД проводит проверку по факту ДТП.