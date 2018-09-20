В Петрозаводске возбудили дело по факту убийства 20-летней девушки

В Петрозаводске у общежития Медицинского колледжа убили 20-летнюю девушку. Следственный комитет Карелии в четверг возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство".

Трагедия произошла накануне поздно вечером. Прохожие обнаружили полураздетую девушку с ножевыми ранениями рядом со зданием общежития. Они и позвонили в полицию. Как удалось узнать, 20-летняя девушка училась в Медицинском колледже на четвертом курсе. В Петрозаводск она приехала из села Толвуя Медвежьегорского района.

Больше никаких подробностей правоохранительные органы не сообщают. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства преступления. Они назначили судебно-медицинские экспертизы.