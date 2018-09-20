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20.09.2018 11:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани женщина ограбила знакомого на глазах у полицейских

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В кубанском городе Тихорецке полицейские задержали женщину, которая ограбила своего знакомого более чем на 130 тысяч рублей, причем сделала это в присутствии стражей правопорядка.

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- В дежурную часть по Тихорецкому району поступило сообщение от местного жителя о том, что во дворе многоквартирного дома находятся трое граждан (двое мужчин и женщина) в состоянии сильного алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Прибывшие сотрудники полиции доставили нарушителей в медучреждение для освидетельствования, а потом в местный отдел полиции. В этот момент, выходя из патрульного автомобиля, задержанная женщина выхватила у своего знакомого сумку, в которой находилась крупная сумма денег (как позже выяснилось - более 130 тысяч рублей) и начала перекладывать купюры к себе, не стесняясь присутствия полицейских.

Правоохранители пресекли преступление, а на 57-летнюю подозреваемую завели уголовное дело по статье "Грабеж". Пострадавший мужчина, у которого пытались похитить деньги, пояснил, что накопил эти средства и приехал в Краснодарский край из Ставрополья в гости к родственникам. О том, что при нем находится крупная сумма денег, он рассказал своим случайным знакомым, с которыми распивал спиртное.

Подозреваемая в грабеже женщина после допроса была отпущена под подписку о невыезде. Санкции уголовной статьи, которое возбуждено против нее, предусматривают лишение свободы на срок до четырех лет, если вина жительницы Тихорецка будет доказана.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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