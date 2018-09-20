На Кубани женщина ограбила знакомого на глазах у полицейских

В кубанском городе Тихорецке полицейские задержали женщину, которая ограбила своего знакомого более чем на 130 тысяч рублей, причем сделала это в присутствии стражей правопорядка.

- В дежурную часть по Тихорецкому району поступило сообщение от местного жителя о том, что во дворе многоквартирного дома находятся трое граждан (двое мужчин и женщина) в состоянии сильного алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Прибывшие сотрудники полиции доставили нарушителей в медучреждение для освидетельствования, а потом в местный отдел полиции. В этот момент, выходя из патрульного автомобиля, задержанная женщина выхватила у своего знакомого сумку, в которой находилась крупная сумма денег (как позже выяснилось - более 130 тысяч рублей) и начала перекладывать купюры к себе, не стесняясь присутствия полицейских.

Правоохранители пресекли преступление, а на 57-летнюю подозреваемую завели уголовное дело по статье "Грабеж". Пострадавший мужчина, у которого пытались похитить деньги, пояснил, что накопил эти средства и приехал в Краснодарский край из Ставрополья в гости к родственникам. О том, что при нем находится крупная сумма денег, он рассказал своим случайным знакомым, с которыми распивал спиртное.

Подозреваемая в грабеже женщина после допроса была отпущена под подписку о невыезде. Санкции уголовной статьи, которое возбуждено против нее, предусматривают лишение свободы на срок до четырех лет, если вина жительницы Тихорецка будет доказана.