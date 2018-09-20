В Краснодаре пролезавший под поездом велосипедист лишился стопы

На железнодорожной станции "Лорис" под Краснодаром в результате несчастного случая велосипедист лишился стопы.

По предварительным данным, 42-летний мужчина с велосипедом, чтобы сократить путь, решил пролезть под вагоном грузового состава. Как только он оказался на рельсах, поезд внезапно тронулся, в результате пострадавшему отрезало стопу левой ноги.

- На место происшествия прибыли врачи и госпитализировали мужчину в 3-ю городскую больницу столицы Кубани. Сейчас сотрудники полиции проводят доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.