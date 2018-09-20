Помощь спецназа потребовалась сотрудникам полиции и Следственного комитета России, чтобы попасть в бюро ритуальных услуг "Центральное". Там в неприметной конторе, расположенной на улице Текучева по соседству с гастрономом, парикмахерской, аптекой и баром "Казачий погребок", несколько месяцев функционировал подпольный покерный клуб.

Именно он был главной целью рейда правоохранителей.

Как и положено подпольному заведению, игровой зал для игры в американский покер прятался в подвале. Причем прежде чем оказаться за игровым столом необходимо было пройти через так называемый салон, заставленный похоронными венками и гробами. Они, кстати, были самого низкого качества. Дешевая обивка, в спешке закрепленная плотницким стэплером, аляповатые кресты и многое другое говорило, что хозяин заведения решил не особо тратиться на маскировке.

К чему это, если основной источник дохода и благосостояния находился в соседней просторной комнате.

- Конспирация была необходима. Вдруг забредет случайный клиент, да и различным проверяющим, например из пожарного надзора, демонстрировали огнетушители рядом с гробами, - объясняет оперативник уголовного розыска, участвовавший в операции. Таким образом, попасть с улицы в покерный клуб постороннему человеку было нереально. По этой же причине злачное заведение смогло просуществовать почти полгода, не привлекая внимания полиции.

Система была продумана до мелочей. Прежде всего приглашения на игру клиентам рассылались адресно - по смс. В похоронном бюро во время обыска была найдена база профессиональных игроков, со всеми телефонами и именами. После получения пригласительного смс-сообщения желающий испытать удачу звонил по указанному в сообщении телефону, регистрировался, так сказать, и договаривался о времени встречи с "проводником". Именно он и приводил в покерный клуб игрока. Иного пути метнуть карты и пощекотать нервы не было - клиенту просто бы не открыли дверь.

Если конспиративная часть клуба с гробами производила впечатление довольно аскетичного, то игровая зона поражала роскошью и уютом. В углу зала располагался бар с дорогостоящей выпивкой и различными закусками. Украшением заведения являлся покерный стол - самого высокого качества. Изготовленный из ценных пород дерева и обитый настоящей кожей и дорогим сукном он притягивал к себе внимание. К сведению, цены на подобную утварь начинаются от 300 тысяч рублей.

Кроме мебели в покерном клубе полицейские обнаружили трех мужчин и девушку-крупье. Как и положено в таких ситуациях, они заявили, что "оказались в помещении случайно", "зашли посмотреть продукцию ритуального бюро" и "справиться о ценах на услуги".

- Я вообще законов не знаю. Я знаю, что здесь гробы продаются... Себе хочу купить, про запас, - заявил оперативникам в видеокамеру мужчина кавказской наружности. При этом его не смутило, что он сидел прямо за покерным столом.

Другой седовласый игрок, имя которого оказалось в ведомости, не смог объяснить цифры, написанные против его фамилии. Суммы, кстати, там фигурировали шестизначные, а вот наличных денег в салоне обнаружить не удалось.

Тем временем полицейские описывали игорные принадлежности: запечатанных колод пластиковых игральных карт - 37 штук, игровых фишек - пять тысяч штук на сумму более семи миллионов рублей...

- Найденных предметов более чем достаточно для того, чтобы возбудить в отношении 40-летнего владельца заведения, кстати, ранее судимого за хранение наркотиков, уголовное дело по статье 171 УК России - незаконное предпринимательство в области организации и проведения азартных игр. Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы", - заявила официальный представитель регионального управления Следственного комитета РФ Галина Гагалаева.