Уралец получил квитанцию за ЖКУ на 5,7 млн рублей

Житель Екатеринбурга получил многомиллионный счет за коммунальные услуги и обратился за помощью в полицию.

"Гражданин подал заявление, оно зарегистрировано, - подтвердил "РГ" сотрудник пресс-службы городского управления МВД. - Сотрудники полиции проверят, есть ли в данной ситуации признаки правонарушения, попадающего под статью уголовного или административного кодекса, после чего будет принято процессуальное решение".

По словам мужчины, ему пришел счет за август на сумму 5,7 миллиона рублей.

Если нарушение законодательства подтвердится, то начнется расследование. Если же нет, то мужчина в гражданском порядке сможет обратиться в суд с претензиями к управляющей компании.