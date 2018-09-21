Мосгорсуд опять ликвидировал движение "СтопХам"

Согласно решению суда, в ближайшее время организация будет исключена из Единого государственного реестра юридических лиц. При этом судебное решение может быть обжаловано в течение месяца. "Решение может быть обжаловано в судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме", - пояснил представитель пресс-службы Мосгорсуда.

Стоит напомнить, что Мосгорсуд ликвидировал это движение еще в марте 2016 года, однако Верховный суд через полгода отменил это решение.

"СтопХам" было создано в 2010 году. Его активисты своей целью обозначили борьбу с хамством на дорогах и несоблюдением ПДД. Нарушителям правил парковки они стали наклеивать на лобовое стекло большой круглый стикер с надписью "мне плевать на всех, паркуюсь, где хочу". Наклейка закрывала обзор, поэтому водитель не мог сразу уехать. Когда автолюбитель пытался отклеить стикер, на стекле оставались следы бумаги и клея.

У активистов движения постоянно возникали конфликты с водителями. Преимущественно они происходили в центре Москвы, где в час пик возникают трудности с парковочными местами. Некоторые водители реагировали на действия общественников очень агрессивно. Активисты снимали это на видео и позже выкладывали съемки в интернет.

Одним из нашумевших эпизодов стала потасовка активиста "СтопХама" с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым.