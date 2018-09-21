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21.09.2018 12:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Подмосковье задержаны торговцы наркотиками через интернет

Текст: Владимир Богданов

Наркополицейские центрального аппарата МВД совместно с подмосковными коллегами задержали двух россиян по подозрению в сбыте синтетических наркотиков на территории Республики Башкортостан через интернет-магазин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Взяли их возле одного из "тайников" в поселке Лунево подмосковного Солнечногорского района. Пытаясь скрыться, злоумышленники оказали полицейским активное сопротивление, повредили служебный автомобиль. Оперативники вынуждены были открыть огонь по колесам машины, на которой подозреваемые попытались скрыться. После этого их задержали, - рассказала Волк.

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В ходе личного досмотра задержанных стало понятно, почему они так сопротивлялись. У них нашли свыше 800 граммов порошка белого цвета, травматический пистолет и патроны к нему. Экспертиза показала: изъятое вещество является наркотическим средством "мефедрон". Дуэт наркодельцов арестован. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК, по которым им может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. 

Кроме того, сотрудниками наркополиции, совместно с коллегами из подразделения МВД "Орехово-Зуевское" и инспекторами ДПС, был задержан подозреваемый в сбыте психотропных веществ в особо крупном размере.

По информации пресс-службы столичной полиции, на 88 километре автодороги "Волга-1" полицейскими остановлен автомобиль под управлением 32-летнего жителя города Димитровграда. В багажнике были обнаружены черные пакеты, в которых находилось 17 свертков с психотропными веществами - "спайсом" и "солью". Сейчас устанавливается общий вес изъятого вещества. Водитель арестован. Ему грозит длительный срок заключения.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Министерство внутренних дел Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Борьба с наркотиками
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