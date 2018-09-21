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21.09.2018 05:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке арестован один из фигурантов дела о растрате 22 млн

Текст: Дина Непомнящая

Камчатский краевой суд принял решение арестовать учредителя строительной фирмы, проходящего в качестве подозреваемого в деле растрате 22 миллионов рублей в процессе покупки помещения для городской поликлиники №3.

Фигурантами этого дела также являются адвокат бизнесмена и министр здравоохранения региона Татьяна Лемешко.

Правительство Камчатки поможет в расследовании дела о растрате 22 млн

Ранее Петропавловск-Камчатский городской суд посчитал, что оснований заключать подозреваемых под стражу на время следствия нет. Однако, краевая прокуратура решила обжаловать это решение.

"Коммерсант взят под стражу в зале суда. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО", - сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

В отношении остальных фигурантов решение не изменилось.

Напомним, по версии следствия у коммерческой организации было приобретено здание по завышенной стоимости. Таким образом похищены средства из программы развития здравоохранения, предназначенные для реализации инвестиционных мероприятий. Расследование продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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