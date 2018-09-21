На Камчатке арестован один из фигурантов дела о растрате 22 млн

Камчатский краевой суд принял решение арестовать учредителя строительной фирмы, проходящего в качестве подозреваемого в деле растрате 22 миллионов рублей в процессе покупки помещения для городской поликлиники №3.

Фигурантами этого дела также являются адвокат бизнесмена и министр здравоохранения региона Татьяна Лемешко.

Ранее Петропавловск-Камчатский городской суд посчитал, что оснований заключать подозреваемых под стражу на время следствия нет. Однако, краевая прокуратура решила обжаловать это решение.

"Коммерсант взят под стражу в зале суда. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО", - сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

В отношении остальных фигурантов решение не изменилось.

Напомним, по версии следствия у коммерческой организации было приобретено здание по завышенной стоимости. Таким образом похищены средства из программы развития здравоохранения, предназначенные для реализации инвестиционных мероприятий. Расследование продолжается.