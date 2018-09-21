Самолет МЧС вылетел на поиски двух рыбаков в Хабаровском крае

В пятницу утром самолет-амфибия Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра вылетел в Аяно-Майском район на поиски двух человек.

10 сентября они вышли на моторной лодке из бухты Алдома Охотского моря в рыболовецкий стан и до сих пор не добрались до места назначения.

"Средств связи при себе мужчины не имели. Самостоятельные поиски пропавших людей результатов не дали", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На место происшествия отправились шесть спасателей со спецснаряжением.