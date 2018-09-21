В 16 муниципалитетах Приморья из-за паводка ввели режим ЧС

Режим ЧС регионального характера введен в Ханкайском и Пожарском районах Приморья. Распоряжение об этом подписал врио губернатора края Андрей Тарасенко, сообщается на сайте администрации региона.

Это позволит направить в районы средства краевого бюджета на проведение аварийно-восстановительных работ.

Таким образом, режим ЧС теперь действует на территориях Уссурийского городского округа, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Тернейского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского, Пожарского, Ханкайского районов.

Сейчас на реках края продолжается спад уровня воды. Сохраняется подтопление пойм рек Большая Уссурка и Уссури в Пожарском, Дальнереченском районах, Илистая в Черниговском районе, освобождение пойм ожидается 23-24 сентября. Остальные реки - в берегах.

Компенсационные выплаты в связи с утратой урожая, на восстановление поврежденного жилого дома и за частичную или полную утрату имущества уже получили 4323 семьи.

Напомним, сильные дожди, вызвавшие паводок, прошли в Приморье в августе и начале сентября.