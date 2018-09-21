В Приморье мужчину задержали за попытку продать гранатомет

Во Владивостоке на одной из центральных улиц сотрудники УФСБ по Приморскому краю задержали мужчину, пытавшегося продать гранатомет, сообщается в Instagram региональной Антитеррористической комиссии.

После задержания во время обыска дома у задержанного оперативники нашли три с лишним тысячи патронов армейского образца различного калибра и три единицы незарегистрированного оружия.

Задержанный уже попадал в поле зрения правоохранителей и был судим по части 1 статьи 228 УК РФ "Незаконный оборот наркотиков".