Жителя Саратовской области осудили на 23 года за убийство ребенка

В Саратовской области вынесен приговор по делу об убийстве и изнасиловании 12-летней школьницы.

Как уже рассказывала "РГ", 12-летняя девочка пропала 8 апреля этого года в городе Красноармейске Саратовской обалсти, последний раз ребенка видели возле дома бабушки, к которой она пошла в гости.

Ребенка искали полицейские, сотрудники областной службы спасения, добровольцы. Через два дня тело девочки обнаружили в затопленном талой водой овраге, оно было спрятано под хворостом и автомобильной покрышкой. Еще через два дня сотрудники МВД задержали подозреваемого в этом преступлении 25 -летнего местного жителя.

По версии следствия, вечером пьяный преступник увидел на улице девочку, угрозами и, применяя насилие, заставил пойти ее вместе с ним, привел в свою квартиру. Там злоумышленник изнасиловал школьницу, затем отвел на пустырь рядом с кирпичным заводом и ударил несколько раз ножом в шею. Тело ребенка преступник спрятал в овраге.

Как сообщили в областном управлении СК, уже на первых допросах задержанный сознался в совершении этого преступления, показал место, где спрятал тело девочки, и куда выбросил нож. Проведенная во время предварительного следствия стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что он сознавал характер своих действий.

Суд признал его виновным и назначил ему в качестве наказания 23 года лишения свободы в колонии строгого режима.