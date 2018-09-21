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21.09.2018 14:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новосибирца поймали на добыче золота во время работы в НИИ

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Прокуратура Советского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по делу бывшего сотрудника Института ядерной физики СО РАН. Ему вменяют хищение в крупном размере.

Фото: Наталья Саванкова/РГ
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Как рассказали "РГ" в прокуратуре области, в течение прошлого года работник экспериментального производства НИИ извлек из раствора электролита свыше 187 граммов золота.

Отмечается, что обвиняемый занимал должность гальваника и нес материальную ответственность. Золото, которое сибиряк сумел выделить из химического состава электролита,"тянет" более чем на 600 тысяч рублей - в такую сумму следствие оценило причиненный госучреждению ущерб.

В качестве обеспечения возмещения вреда следователи наложили арест на однокомнатную квартиру обвиняемого стоимостью примерно 800 тысяч рублей. Дело направлено в суд Советского района Новосибирска.

Как сообщили в институте, опыты рабочего обнаружились во время плановой проверки. "Золотоискатель" уволился по собственному желанию.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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