Новосибирца поймали на добыче золота во время работы в НИИ

Прокуратура Советского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по делу бывшего сотрудника Института ядерной физики СО РАН. Ему вменяют хищение в крупном размере.

Как рассказали "РГ" в прокуратуре области, в течение прошлого года работник экспериментального производства НИИ извлек из раствора электролита свыше 187 граммов золота.

Отмечается, что обвиняемый занимал должность гальваника и нес материальную ответственность. Золото, которое сибиряк сумел выделить из химического состава электролита,"тянет" более чем на 600 тысяч рублей - в такую сумму следствие оценило причиненный госучреждению ущерб.

В качестве обеспечения возмещения вреда следователи наложили арест на однокомнатную квартиру обвиняемого стоимостью примерно 800 тысяч рублей. Дело направлено в суд Советского района Новосибирска.

Как сообщили в институте, опыты рабочего обнаружились во время плановой проверки. "Золотоискатель" уволился по собственному желанию.