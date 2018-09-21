В Иркутской области сошел с рельсов грузовой поезд

В Приангарье сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда.

Сигнал от дежурного Восточно-Сибирской железной дороги поступил утром в Центр управления в кризисных ситуациях, сообщили в ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло на перегоне "Слюдянка-2-Ангасолка". Состав перевозил различный груз и направлялся в сторону города Иркутска.

"В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

Сейчас на место происшествия со станции "Слюдянка-2" направлен восстановительный поезд с бригадой специалистов, кроме того, к месту ЧП выдвинуты оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и ГУ МЧС России по Иркутской области.