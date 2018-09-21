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21.09.2018 07:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области сошел с рельсов грузовой поезд

Текст: Надежда Столярчук

В Приангарье сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда.

Фото: depositphotos.com
Под Новосибирском грузовой поезд сошел с рельсов

Сигнал от дежурного Восточно-Сибирской железной дороги поступил утром в Центр управления в кризисных ситуациях, сообщили в ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло на перегоне "Слюдянка-2-Ангасолка". Состав перевозил различный груз и направлялся в сторону города Иркутска.

"В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

Сейчас на место происшествия со станции "Слюдянка-2" направлен восстановительный поезд с бригадой специалистов, кроме того, к месту ЧП выдвинуты оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и ГУ МЧС России по Иркутской области.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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