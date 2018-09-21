В Кузбассе 20 работников завода пострадали из-за выброса химикатов

В Новокузнецке в цехе по переработке и утилизации смазочных материалов произошел залповый выброс химических веществ. В результате пострадали 20 сотрудников сталепрокатного предприятия, находящегося по соседству. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии уточнили, что инцидент произошел утром 21 сентября. Предприятие, на котором случился выброс, делит территорию бывшего комбината с цехом по сталепрокатному производству. Как уточнили в МЧС по Кемеровской области, облако химикатов, образовавшееся в результате выброса, перешло по вентиляции в соседний цех, где в этот момент находились 186 человек.

В результате ЧП к медикам обратились 20 человек с жалобами на ухудшение здоровья. Всем была оказана первая медицинская помощь. Троих пострадавших госпитализировали в городскую больницу №2. Врачи определяют степень отравления.

На территории пострадавшего цеха была проведена эвакуация. Газоспасатели провели замеры предельно допустимой концентрации химических веществ и не обнаружили превышений нормы. Цех сейчас закрыт, проводится проветривание помещения.

В областном МЧС подчеркнули, что угрозы жизни людей нет. На месте происшествия специалисты Ростехнадзора, Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры выясняют причины случившегося.