В Кузбассе три человека погибли в ДТП

На 124-м километре трассы Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск в Прокопьевском районе произошла авария, в результате которой погибли три человека.

Участниками ДТП стали автомобили "Волга" и Chevrolet Aveo. Сообщение поступило в дежурную часть ОМВД России по Прокопьевскому району накануне около 21.00. Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа срочно выехали на место.

- По предварительным данным, столкновение совершил 64-летний водитель "Волги": обгоняя иномарку, он не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - В итоге водитель отечественного автомобиля, его 37-летний пассажир, а также 23-летняя девушка, находившаяся за рулем Chevrolet, погибли. А 33-летний пассажир иномарки доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Справка "РГ"

По данным Госавтоинспекции, с начала года в Кузбассе выявлено более 4100 нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на встречную полосу.