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21.09.2018 21:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Подмосковья

Текст: Екатерина Ковалевская (Кабардино-Балкария)

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии 57-летний парапланерист из города Королев Московской области погиб во время жесткой посадки.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР, информация о ЧП поступила в центр управления в кризисных ситуациях регионального спасательного управления. На помощь пострадавшему выдвинулась группа Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

В 20.30 поисковые работы были завершены. Как выяснилось, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Спасатели передали тело правоохранительным органам.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
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