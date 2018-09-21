В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Подмосковья

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии 57-летний парапланерист из города Королев Московской области погиб во время жесткой посадки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР, информация о ЧП поступила в центр управления в кризисных ситуациях регионального спасательного управления. На помощь пострадавшему выдвинулась группа Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

В 20.30 поисковые работы были завершены. Как выяснилось, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Спасатели передали тело правоохранительным органам.