В КЧР три туриста провалились в трещину на леднике Суфруджу

В Карачаево-Черкесию из Минеральных Вод вылетел вертолет МЧС России, чтобы доставить группу спасателей к терпящим бедствие туристам на горе Белалакая.

"Три человека из группы альпинистов, совершавших восхождение в Карачаевском районе, днем 21 сентября попали в трещину на леднике Суфруджу", - сообщили "РГ" в республиканском управлении МЧС.

Ранее на помощь пострадавшим из поселка Домбай пешком отправилась спасательная группа в составе восьми человек. Теперь им на помощь вылетел вертолет, так как может потребоваться срочная санитарная эвакуация пострадавших.

Справка "РГ"

С начала года в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии погибли 14 туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Брянска, а также Белоруссии и Австрии. Два человека пропали без вести. Еще 30 альпинистов запросили помощь со стороны МЧС. Причинами стали проблемы с сердцем, потеря ориентировки из-за непогоды, переохлаждение организма и травмы.