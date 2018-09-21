Вандалам увеличат штрафы из-за шашлыков на Медном всаднике

Петербургские депутаты предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях пунктами, ужесточающими наказание за хулиганство на исторических памятников.

Как сообщили "РГ" в аппарате петербургского депутата Дениса Четырбока, внимание парламентариев к этому вопросу оказалось приковано после вопиющего случая в центре Северной столицы, когда несколько молодых людей взялись жарить шашлыки прямо на знаменитом Медном всаднике.

Всех участников "вечеринки" быстро нашли, доставили в отделение полиции и оштрафовали на 500 рублей. Такое наказание депутаты считали несопостовимым с тем ущербом, который могли нанести хулиганы. Поэтому и появилась идея дополнить Кодекс об административных нарушениях новой статьей о хулиганстве, которая будет применяться в случае, если неправомерное деяние совершено на объектах культурного наследия.

Если идею петербургских депутатов поддержат на всех уровнях, то штраф за дебош на объекте-памятнике составит от 2 до 10 тысяч рублей, также предусмотрены обязательные работы на срок до 40 часов и арест до 15 суток. Ну а если же застигнутый на памятнике исторического наследия хулиган сопротивляется представителям органов власти, то штраф может составить уже 20 тысяч рублей.

Также депутаты решили, что штраф за мелкое хулиганство - пьяное поведение или мат в общественном месте - слишком маленький. Они предложили поднять его с одной до двух тысяч рублей.