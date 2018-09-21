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21.09.2018 14:15
Рубрика: Происшествия
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Фигурант дела о теракте в петербургском метро приговорен к штрафу

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Ленинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Айжигита Айтматова, признанного виновным по статье "Несообщение о преступлении". Дело рассматривалось в особом порядке, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Фото: AFP PHOTO / Ruslan SHAMUKOV
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Согласно материалам дела, в августе 2016 года двое приверженцев радикальных течений ислама, одобряющих и поощряющих деятельность запрещенной в России организации "ИГ", занялись поиском сообщников - по большей части выходцев их Средней Азии - чтобы склонить их к террористической деятельности. В одном из мессенджеров были созданы две группы с одинаковым составом участников.

Как отмечают в объединенной пресс-службе судов Петербурга, в группах "велась идеологическая обработка ее участников, выражающаяся в вовлечении их в террористическую деятельность" - в том числе с помощью пропагандистских видеороликов.

Сам Айтматов признан виновным в том, что вовремя не сообщил компетентным органам о создании экстремистских сообществ и ведении террористической пропаганды. Обвиняемый полностью признал свою вину. В результате ему назначили наказание, не связанное с лишением свободы, а в соответствии с частью 5 статьи 72 УК РФ штраф в 50 тысяч рублей был понижен до 20 тысяч рублей.

Айтматов был в числе задержанных после теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Он и еще три человека являлись фигурантами дела о вербовке в запрещенную в России террористическую организацию "ИГ". Два года задержанные провели под стражей. Летом обвинение в содействии террористам было с них снято, а статью переквалифицировали на более мягкую - о несообщении о преступлении.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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