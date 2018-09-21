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21.09.2018 15:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Заполярье завели дело об отравлении детей приманкой для грызунов

Текст: Алексей Васильев (Мурманская область)

Следственное управление СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело об отравлении школьников приманкой для грызунов.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Ловозерского района МО МВД России "Оленегорский" от фельдшера школы поступило сообщение об отравлении учеников третьего класса общеобразовательной школы поселка Ревда.

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Местное управление Роспотребнадзора провело расследование - выяснилось, что 11 сентября дети во время школьных занятий нашли свертки с ядом, предназначенным для крыс. Однако ребята съели приманку сами, а некоторые даже принесли опасное вещество домой.

- Приманка, разложенная в помещениях школы, находилась в бумажных пакетах без маркировки. Кроме того, отсутствовали расписка, подтверждающая принятие персоналом образовательного учреждения мест размещения приманок, и данные о контроле за местами раскладки средств в течение всего периода проведения дератизационных мероприятий сотрудниками ООО "Центр дезинфекции", - говоридся в сообщении следкома.

В результате семеро ребят оказались в больнице с признаками отравления. К счастью, сейчас их здоровью ничто не угрожает.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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