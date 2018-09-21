В Заполярье завели дело об отравлении детей приманкой для грызунов

Следственное управление СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело об отравлении школьников приманкой для грызунов.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Ловозерского района МО МВД России "Оленегорский" от фельдшера школы поступило сообщение об отравлении учеников третьего класса общеобразовательной школы поселка Ревда.

Местное управление Роспотребнадзора провело расследование - выяснилось, что 11 сентября дети во время школьных занятий нашли свертки с ядом, предназначенным для крыс. Однако ребята съели приманку сами, а некоторые даже принесли опасное вещество домой.

- Приманка, разложенная в помещениях школы, находилась в бумажных пакетах без маркировки. Кроме того, отсутствовали расписка, подтверждающая принятие персоналом образовательного учреждения мест размещения приманок, и данные о контроле за местами раскладки средств в течение всего периода проведения дератизационных мероприятий сотрудниками ООО "Центр дезинфекции", - говоридся в сообщении следкома.

В результате семеро ребят оказались в больнице с признаками отравления. К счастью, сейчас их здоровью ничто не угрожает.