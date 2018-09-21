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21.09.2018 09:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Астраханского фермера осудили за культивирование марихуаны

Текст: Николай Грищенко

В Астраханской области 54-летний местный житель признан виновным в культивировании и выращивании наркосодержащих растений. Решением суда ему назначено три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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Как оказалось, житель села Зубовка на территории крестьянско-фермерского хозяйства выращивал не только картофель и клубнику, но и коноплю. Причем о марихуане осужденный ухаживал гораздо лучше, чем об овощах и ягодах: грядки регулярно пропалывались и прореживались.

- На плантации функционировала система капельного орошения. С помощью шлангов общей длиной 150 метров злоумышленник поливал запрещенные к посеву наркосодержащие растения. Всего оперативники выкопали 652 куста конопли, произраставшие на площади 250 квадратных метров, и достигавшие почти двух метров в высоту, - сообщили "РГ" в областном управлении МВД.

Как выяснилось, осужденный ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконные приобретение и хранение запрещенных веществ.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Борьба с наркотиками
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